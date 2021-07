Tradegate-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

120,12 EUR +2,44% (30.07.2021, 15:35)



Xetra-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

119,20 EUR +1,60% (30.07.2021, 15:12)



NYSE-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

139,48 USD +0,52% (29.07.2021)



ISIN Procter & Gamble-Aktie:

US7427181091



WKN Procter & Gamble-Aktie:

852062



Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PRG



NYSE Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PG



Kurzprofil Procter & Gamble Co.:



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements. (30.07.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Konsumgüterherstellers Procter & Gamble Co. (P&G) (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) unter die Lupe.Der Konsumgüterhersteller Procter & Gamble blicke dank steigender Nachfrage während der Corona-Pandemie auf ein solides viertes Quartal des Geschäftsjahres 2021 zurück. Das Unternehmen aus Cincinnati habe dabei vor allem von der anhaltend hohen Nachfrage nach Hygiene- und Reinigungsprodukten im Zusammenhang mit der globalen Corona-Pandemie sowie den hohen Absätzen bei Gesundheits-, Rasier- und Stylingprodukten profitiert.Der Nettoumsatz habe mit USD 18,9 Mrd. rund 7% über dem Vorjahreswert gelegen und übertreffe die Konsenserwartung der Analysten damit leicht. Der Nettogewinn sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4% auf USD 2,9 Mrd. gestiegen. Der Gewinn pro Aktie liege bei USD 1,13, welcher mit einem Plus von 6% in Relation zu 2020 ebenfalls über der Konsenserwartung (USD 1,08) ausgefallen sei.Für das folgende Geschäftsjahr 2021/22 werde ein Umsatzwachstum zwischen 2 und 4 Prozent erwartet. Beim bereinigten Gewinn pro Aktie erwarte man einen Anstieg von 3 bis 6 Prozent. Hierbei werde bereits angenommen, dass Faktoren wie erhöhte Rohstoff- und Frachtkosten den ursprünglich erwarteten Gewinn pro Aktie um USD 0,7 pro Aktie vermindern würden. Außerdem sei geplant, Dividenden in der Höhe von USD 8 Mrd. auszuschütten und Aktien im Wert von USD 7 bis 9 Mrd. zurückzukaufen. In Summe sollten somit USD 15 bis 17 Mrd. an Aktionäre zurückgegeben werden.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Procter & Gamble-Aktie: