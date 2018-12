Tradegate-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

85,46 EUR +0,64% (14.12.2018, 17:16)



NYSE-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

USD 96,46 -0,03% (14.12.2018, 17:23)



ISIN Procter & Gamble-Aktie:

US7427181091



WKN Procter & Gamble-Aktie:

852062



Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PRG



NYSE Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PG



Kurzprofil Procter & Gamble Co.:



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements. (14.12.2018/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble-Aktienanalyse von Analystin Olivia Tong von BofA Merrill Lynch Research:Olivia Tong, Analystin vom Investmenthaus BofA Merrill Lynch Research, empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien von Procter & Gamble Co. (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) nunmehr zum Kauf.Nach einem Treffen mit CFO Jon Moeller gehen die Analysten von BofA Merrill Lynch Research davon aus, dass sich das Momentum bei Procter & Gamble Co. als nachhaltig erweisen dürfte.Die defensiven Eigenschaften des Titels sollten bei Anleger auf Wohlwollen stoßen, da Stabilität gefragt sei. Die P&G-Aktie notiere derzeit mit einem Abschlag gegenüber der Peer Group. Analystin Olivia Tong rechnet mit einem Schrumpfen der Bewertungskluft.Die Aktienanalysten von BofA Merrill Lynch Research stufen in ihrer Procter & Gamble-Aktienanalyse den Titel von "neutral" auf "buy" hoch und heben das Kursziel von 96,00 auf 108,00 USD an.XETRA-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:85,55 EUR +0,54% (14.12.2018, 17:02)