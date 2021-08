Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Procter & Gamble Co.:



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements. (17.08.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Konsumgüterherstellers Procter & Gamble Co. (P&G) (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) weiterhin zu kaufen.Das Unternehmen aus Cincinnati habe für das Geschäftsjahr 2020/21 einen Nettoumsatz von USD 76,1 Mrd. gemeldet, was einem Anstieg von 7% gegenüber dem Vorjahr gleichkomme. Davon seien im vierten Quartal Umsätze in der Höhe von 18,9 Mrd. generiert worden, was ebenfalls einem Wachstum von 7% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspreche. Der verwässerte Nettogewinn pro Aktie habe auf Jahressicht bei USD 5,50 (+11%) gelegen, wobei der Anstieg in erster Linie auf die Umsatzsteigerung und eine höhere operative Marge zurückzuführen sei. Auf Quartalsbasis habe der verwässerte Nettogewinn je Aktie bei USD 1,13 (+6%) gelegen.Die jüngsten guten Ergebnisse seien in hohem Maße auf das überproportionale Wachstum in den Segmenten Health Care und der Sub-Kategorie Skin and Personal Care zurückzuführen. Diese Bereiche würden beide Verkaufspreise vorweisen, die deutlich über dem durchschnittlichen Preisniveau der anderen Produktkategorien des Konzerns liegen würden.Im Geschäftsjahr 2021 habe das Unternehmen durch Dividendenzahlungen in Höhe von USD 8,3 Mrd. und Aktienrückkäufe in Höhe von USD 11 Mrd. einen Wert von USD 19,3 Mrd. an seine Aktionäre zurückgegeben.Im Hinblick auf das Geschäftsjahr 2022 gehe P&G von einem Gesamtumsatzwachstum in der Höhe von 2% bis 4% aus und liege damit in derselben Bandbreite mit den Schätzungen des Analystenkonsens. Die Schätzungen für den bereinigten Gewinn pro Aktie würden bei einem Wachstum von 3% und 6% liegen, verglichen mit einem bereinigten EPS von USD 5,66 im Geschäftsjahr 2021. Auch hier herrsche weitgehend Einigkeit zum Analystenkonsens. Der Konzern strebe an, im Geschäftsjahr 2022 Dividenden in Höhe von über USD 8 Mrd. auszuschütten und Stammaktien im Wert von USD 7 bis 9 Mrd. zurückzukaufen.Die Aktie sei in den letzten Jahren vermehrt durch einen graduellen Bewertungsaufbau aufgefallen. P&G wirke damit in Relation zur eigenen Historie teuer, liege im Peer-Vergleich jedoch weiterhin im Mittelfeld.Die Stellung von Procter & Gamble als global agierendes Blue Chip-Unternehmen mit solider Dividendenhistorie sei unbestritten. Die Fundamentaldaten würden überzeugen, das Produktportfolio sei breit gestreut und der Analyst sehe das Unternehmen durch die strategische Positionierung in einer guten Ausgangslage und für die Zukunft gerüstet. Da der breite Aktienmarkt mittlerweile nicht mehr als günstig eingestuft werden könne, erachte Schleifer vor allem Unternehmen wie P&G, mit vergleichsweise fairer Bewertung als interessant.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, belässt daher die Empfehlung für die Procter & Gamble-Aktie auf "Kauf". Das Kursziel von USD 157,00 ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf KGV-Multiples für das Jahr 2021 und 2022 auch eine im historischen Vergleich angemessene Bewertungsprämie zum breiten Aktienmarkt berücksichtige. (Analyse vom 17.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: