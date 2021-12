Xetra-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

ISIN Procter & Gamble-Aktie:

US7427181091



WKN Procter & Gamble-Aktie:

852062



Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PRG



NYSE Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PG



Kurzprofil Procter & Gamble Co.:



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements. (09.12.2021/ac/a/n)



Die Aktie von Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Innerhalb dieser Bewegung sei die Aktie ab einem Allzeithoch bei 146,76 USD aus dem November 2020 rund ein Jahr seitwärts gelaufen. Am 10. November sei erstmals ein Tagesschlusskurs über 146,70 USD gelungen. Nach einem Hoch bei 149,71 USD sei es zwar noch einmal zu einem tiefen Rücksetzer auf den EMA 50 gekommen, aber inzwischen habe sich der Wert über diesem Hoch etabliert. Gestern habe er ein neues Allzeithoch bei 152,66 USD markiert.Die Aufwärtstrends in der Aktie von Procter & Gamble seien auf allen Zeitebenen intakt. Die Rally könne also fortgesetzt werden. Ein mögliches Ziel liege bei 177,12 USD. Ein Rückfall unter 149,71 USD auf Tagesschlusskursbasis wäre ein erster Rückschlag für die Bullen. Aber erst ein Rückfall unter 144,12 USD wäre ein klares Verkaufssignal und würde auf eine Abwärtsbewegung in Richtung 139,10 USD oder sogar 121,54 USD hindeuten. (Analyse vom 09.12.2021)