122,50 EUR +0,41% (20.10.2020, 14:08)



122,50 EUR +1,54% (20.10.2020, 14:26)



141,91 USD -1,72% (19.10.2020, 22:10)



US7427181091



852062



PRG



PG



Kurzprofil Procter & Gamble Co.:



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements. (20.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Konsumgüterherstellers Procter & Gamble Co. (P&G) (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) unter die Lupe.Die P&G-Produkte seien in Zeiten der Corona-Pandemie weiter stark gefragt. Nach einem robusten Wachstum im ersten Quartal des am 30. September geendeten ersten Geschäftsquartals habe Procter & Gamble am Dienstag die Aussichten für das Gesamtjahr erhöht. Der US-Titel lege zu.Die Erlöse seien im Berichtszeitraum um neun Prozent auf 19,3 Mrd. Dollar geklettert, wie der Hersteller von Marken wie Braun, Pampers oder Ariel in Cincinnati mitgeteilt habe. Das Wachstum aus eigener Kraft habe ebenfalls neun Prozent betragen.Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten hätten mit einem Umsatz von rund 18,4 Mrd. Dollar gerechnet. Unter dem Strich habe P&G mit knapp 4,3 Mrd. Dollar 19 Prozent mehr verdient. Dabei habe P&G von Einsparungen, niedrigeren Rohstoffkosten sowie Preissteigerungen profitiert.Für das laufende Jahr habe P&G seine Prognose angehoben. So solle das Wachstum aus eigener Kraft nun vier bis fünf Prozent erreichen. Zuvor sei der Konzern von zwei bis vier Prozent ausgegangen.Procter & Gamble ist Profiteur der Krise, da die Nachfrage nach Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Hygieneprodukten nach wie vor besonders hoch ist und wohl auch eine ganze Weile hoch bleibt, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Die Aktie, die seit der AKTIONÄR-Empfehlung im Herbst 2018 87 Prozent vorne liege, stehe kurz vor dem Break auf ein neues Rekordhoch. Laufen lassen! (Analyse vom 20.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link