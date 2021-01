Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

13,455 EUR +1,17% (14.01.2021, 16:53)



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

13,475 EUR +1,39% (14.01.2021, 17:07)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (14.01.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Mediensektor die Aktie der ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) zu kaufen.Im dritten Quartal 2020 habe ProSiebenSat.1 (Pro7Sat.1) einen verbesserten Umsatz- und Ergebnisverlauf im Vergleich zum stark COVID-19-geprägten Vorquartal vorweisen können. Der Umsatz in Höhe von EUR 921 Mio. habe nach dem deutlichen Rückgang im Vorquartal (-25%) nahezu auf dem Niveau des Vorjahres (EUR 926 Mio.; -1%) gelegen. Auf organischer Basis sei der Umsatz ggü. Vj. um 4% gesunken (Q2/2020: -26%). Dabei habe der Medienkonzern von der erwarteten und seit Juli laufenden Erholung im Entertainment-Werbegeschäft, der dynamischen Umsatzentwicklung des Online-Beauty-Anbieters Flaconi sowie von den positiven Effekten aus der Akquisition des US-Online-Dating-Unternehmens The Meet Group, das erstmalig im Monat September konsolidiert worden sei, profitiert.Das adjusted EBITDA habe sich insbesondere aufgrund des Kostenmanagements um 13% (Q2: -89%) auf EUR 149 Mio. erhöht. Der Konzernüberschuss habe sich von EUR 34 Mio. im Vj. auf EUR 69 Mio. mehr als verdoppeln können. Der bereinigte Konzernüberschuss sei in diesem Zeitraum im Vergleich zum zweiten Quartal (EUR -52 Mio.) wieder positiv gewesen und habe EUR 29 Mio. betragen (Vj.: EUR 46 Mio.). Darüber hinaus nehme der Konzernumbau Strukturen an und werde trotz der COVID-Pandemie konsequent fortgeführt. Zudem sei wieder ein Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 gegeben worden.Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet den Mediensektor weiterhin mit dem Rating "positiv" und stuft die ProSiebenSat.1-Aktie mit dem Votum "kaufen" ein. Das Kursziel für die Aktie laute EUR 14,00. (Analyse vom 14.01.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "ProSiebenSat.1 Media SE": Keine vorhanden.Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: