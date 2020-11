Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

12,515 EUR -0,79% (19.11.2020, 12:47)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (19.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF).Der Konzernumsatz sei in Q3/2020 weniger deutlich als erwartet um 1% auf 921 (Vj.: 926; Analystenerwartung: 856; Marktkonsens: 876) Mio. Euro zurückgegangen. Das bereinigte EBITDA sei sogar infolge einer strikten Kostenkontrolle unerwartet um 13% auf 149 (Vj.: 131; Analystenerwartung: 119; Marktkonsens: 113) Mio. Euro gestiegen. Zugleich sei der EBITDA-Anstieg auch der erste seit dem Q1/2018. Der Medienkonzern gehe für das Q4/2020 von einem Rückgang der gesamten Werbeerlöse im einstelligen Prozentbereich aus. ProSiebenSat.1 zufolge seien die Werbeerlöse im Oktober um 5% bis 6% y/y zurückgegangen. Für das Gesamtjahr 2020 werde nun erstmals ein Konzernumsatz von 3,85 bis 3,95 (Vj.: 4,13; bisherige Analystenerwartung: 3,76; Marktkonsens: 3,85) Mrd. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 600 bis 650 (Vj.: 872; bisherige Analystenerwartung: 638; Marktkonsens: 607) Mio. Euro in Aussicht gestellt.Jost habe seine EPS-Schätzungen für 2020 (berichtet: 0,70 (alt: 0,66) Euro; bereinigt: 0,88 (alt: 0,84) Euro) und für 2021 (berichtet und bereinigt: 1,29 (alt: 1,21) Euro) angehoben.Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die ProSiebenSat.1-Aktie weiterhin mit dem Rating "verkaufen". Das Kursziel werde von 8,50 Euro auf 10,00 Euro erhöht. (Analyse vom 19.11.2020)Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:12,51 EUR -1,34% (19.11.2020, 12:34)