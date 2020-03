Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

6,07 EUR +3,13% (19.03.2020, 11:07)



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

6,09 EUR +1,53% (19.03.2020, 11:22)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2018 erreichte ProSiebenSat.1 auf den digitalen Plattformen des Konzerns 3 Milliarden Video Views. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (19.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1: Spannende Konstellation - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.In Börsenzeiten wie diesen könne es Sinn machen, in Aktien von Unternehmen in Sondersituationen zu investieren. Damit seien Papiere gemeint, mit denen sich auch in schwierigen Marktphasen positive Renditen erzielen lassen würden. Klassische Sondersituationen seien Übernahmekandidaten. Bei einer Offerte winke eine hohe Prämie. Kämen mehrere Bieter ins Spiel, könne sich ein Übernahmeprozess infolge konkurrierender Angebote als äußerst lukrativ für Anleger entpuppen.Zum Beispiel STADA. 2017 seien plötzlich mehrere Interessenten für den Generikahersteller aufgetaucht, die sich eine Bieterschlacht geliefert hätten. Am Ende seien die Finanzinvestoren Bain und Cinven mit ihrer Übernahmeofferte zum Zug gekommen. Später sei dann noch der berüchtigte Investor Paul Singer mit seinem Hedgefonds Elliott eingestiegen und habe einen höheren Preis herausgeschlagen, von alle Aktionäre profitiert hätten.Ein brandheißer aktueller Kandidat für eine solche Übernahmeschlacht sei ProSiebenSat.1. Klar, der Medienkonzern befinde sich operativ nicht gerade in der besten Verfassung. Das Management von ProSiebenSat.1 erwarte auch wegen größerer Investitionen für 2020 ein EBITDA zwischen 800 Mio. und 900 Mio. Euro und damit eventuell etwas weniger als 2019. Davon hätten sich Analysten enttäuscht gezeigt - und auch die Börsianer. Die Papiere des Medienkonzerns seien daher auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren gefallen. Der Ausverkauf am Gesamtmarkt habe ein Übriges getan. ProSiebenSat.1 würden die Unsicherheiten über künftige Kürzungen von Werbebudgets aufgrund der aktuellen Krise belasten.Immerhin: Seit der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus sei die TV-Nutzung in Deutschland messbar gewachsen. Auf dem tiefen Niveau dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, ehe wieder Übernahmespekulationen aufkämen. Dazu beitragen dürften die jüngsten Stimmrechtsmitteilungen. Aus ihnen gehe hervor, dass die Investoren Daniel Ketínský, Patrik Tká und Roman Korbaka ihren Anteil auf 10,01 Prozent aufgestockt hätten. Die METRO-Investoren seien im Oktober bei ProSiebenSat.1 eingestiegen. Bei den Münchnern sei zudem der italienische Medienkonzern Mediaset mit 7,4 Prozent engagiert. Erst im Dezember sei die Beteiligung aufgestockt worden.Kurzum: Die Aktie bietet eine spannende Konstellation, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. (Ausgabe 11/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: