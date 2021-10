Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

15,895 EUR -0,09% (04.10.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

15,895 EUR -0,63% (04.10.2021, 21:05)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vereint führende Entertainment-Marken mit einem starken Dating- sowie Commerce & Ventures-Portfolio unter einem Dach und zählt so zu einem der diversifiziertesten Medienunternehmen in Europa.



ProSiebenSat.1 bietet beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Mit seinen 15 Free- und Pay-TV-Sendern kann ProSiebenSat.1 über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichen. Zugleich nutzen monatlich rund 33 Millionen Unique User:innen die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.100 Mitarbeiter. (04.10.2021/ac/a/d)





Unterföhring (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Citadel Europe LLP steigert Short-Position in Aktien der ProSiebenSat.1 Media AG über die Offenlegungsschwelle:Die Shortseller des zur Finanzgruppe Citadel Advisors LLC gehörigen Hedgefonds Citadel Europe LLP haben ihr Engagement in den Aktien des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) stark ausgebaut.Die Finanzprofis des Hedgefonds Citadel Europe LLP haben am 01.10.2021 ihre Short-Position in den ProSiebenSat.1-Aktien von 0,35% auf 0,50% angehoben.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der ProSiebenSat.1 Media AG:0,62% Qube Research & Technologies Limited (12.05.2020)0,54% Anomaly Capital Management, LP (30.09.2021)0,50% Citadel Europe LLP (01.10.2021)Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: