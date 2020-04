Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

7,958 EUR +6,96% (17.04.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

7,996 EUR +6,53% (17.04.2020, 22:26)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (18.04.2020/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Der Unterföhringer Konzern steige in den boomenden Markt der Podcast-Plattformen ein. Am Donnerstag (23. April) starte die Audio-Plattform FYEO - "For Your Ears Only", wie ProSiebenSat.1 am Freitag mitgeteilt habe. Dort sollten u.a. Dokus, Nachrichten-Podcasts, Experten-Gespräche und Kinoerlebnisse abrufbar sein - darunter auch viele Eigenproduktionen.ProSiebenSat.1 biete auf der neuen Plattform mit App kostenlose Podcasts an, für die man sich nicht anmelden müsse. Außerdem gebe es ein Abo-Modell (monatlich 4,99 Euro) mit Eigenproduktionen zu Comedy, Doku, Sport, Thriller und Horror.ProSiebenSat.1 arbeite auch mit externen Partnern zusammen. Dazu gehöre die Mediengruppe die "Süddeutsche Zeitung" und die Deutsche Presseagentur. Der Unterföhringer Konzern betreibe auch eine Podcast-Vermarktungsfirma (Starwatch Podcast Factory), deren Inhalte ebenfalls auf der Plattform abrufbar sein sollten."Der Aktionär" sehe eine gute Turnaround-Chance bei der ProSiebenSat.1-Aktie. Zusätzliche Fantasie erhalte das Papier durch eine mögliche Übernahme oder Zerschlagung. Vom Korrekturtief habe die ProSiebenSat.1-Aktie mittlerweile fast 40% wieder zulegen können. Zum Januarhoch bei gut 14 Euro würden allerdings noch immer nahezu 80% fehlen. Anleger könnten eine erste Position mit einem Stopp bei 5 Euro aufbauen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: