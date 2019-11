Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2018 erreichte ProSiebenSat.1 auf den digitalen Plattformen des Konzerns 3 Milliarden Video Views. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (13.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Zuletzt habe die ProSiebenSat.1-Aktie wieder Fahrt aufgenommen, nachdem der Großaktionär Mediaset seinen Anteil kräftig aufgestockt habe. Am Mittwoch gerate der Titel deutlich unter Druck. Der Grund sei ein Kommentar von Mediaset-Finanzvorstand Marco Giordani. Er habe den Übernahmespekulationen um ProSiebenSat.1 einen Dämpfer erteilt. Mediaset sei zufrieden mit der aktuellen ProSiebenSat.1-Beteiligung, so der CFO bei einer Telefonkonferenz mit Analysten. Mediaset halte mittlerweile 15,1% am Unterföhringer TV-Konzern.Für schlechte Stimmung sorge am Mittwoch auch eine Kurszielsenkung. Credit Suisse habe den fairen Wert von ProSiebenSat.1 von 11,90 auf 11,20 Euro gesenkt. Das Rating laute weiterhin "Underperformer". "Der Aktionär" bleibe trotzdem bei seiner Einschätzung: ProSiebenSat.1 sei angesichts der Unterbewertung im Peergroup-Vergleich eine spannende Turnaround-Story für spekulativ orientierte Anleger, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.11.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:13,165 EUR -3,31% (13.11.2019, 12:13)