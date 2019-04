Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Online-Präsenz via Web, Mobile, Smart TV, Apps und Social Media generiert mehr als fünf Milliarden Video Views jährlich. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit zehn führenden Portfoliounternehmen, die Online-Preisvergleich, Geschenke/Events, Dating und Beautyprodukte anbieten und jährlich 360 Millionen Kundeninteraktionen haben.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen 6.500 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (08.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Die Einkaufstour des Finanzinvestors KKR auf dem deutschen Medienmarkt gehe weiter. Die Heuschrecke kralle sich nun Wiedemann & Berg Film, eines der führenden deutschen Filmproduktionshäuser. Das KKR-Medienimperium könne sich wirklich sehen lassen. Die Frage, die sich die Börse stelle: Sei ProSiebenSat.1 das nächste Ziel für KKR?Mit der Übernahme komme KKR dem Ziel näher, eine unabhängige deutsche Medienplattform aufzubauen. Der Kauf von Wiedemann & Berg Film (W&B Film) sei bereits die vierte Akquisition im deutschen Mediensektor. Zuvor habe der Investor bereits die Tele München Gruppe, Universum Film und i&u TV übernommen.W&B Film sei für eine ganze Reihe von Top-Filmen made in Germany bekannt, unter anderem "Männerherzen", "Das Leben der Anderen", "Vaterfreuden", "Who am I" und den zweifach Oscar-nominierten "Werk ohne Autor"."Unser Dreamteam ist komplett", so Fred Kogel, CEO des neuen Medienverbunds. "Zusammen werden wir nun nationale und internationale Kinoproduktionen realisieren und unsere von Beginn an gemeinsam gefasste Idee umsetzen, ein unabhängiges deutsches Medienunternehmen aufzubauen."Kogel wolle die komplette Wertschöpfungskette abdecken: Produktion, Lizenzhandel und Distribution. Das neue Medienunternehmen kaufe und produziere zukünftig Spielfilme, Serien und TV-Shows und kümmere sich um die Rechteverwertung dieser Inhalte in Kinos, digitalen Diensten, im Home Entertainment und bei TV-Sendern. "Durch die Unabhängigkeit können alle Kunden mit hochwertigen Inhalten bedient werden - digitale Streaming-Anbieter, Pay-TV-Partner und öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender", heiße es in der Pressemitteilung.Der Wert der Sparten nach Analyse des "Aktionär": 2,1 Milliarden Euro. Der komplette ProSiebenSat.1-Konzern werde an der Börse aktuell mit 3,3 Milliarden Euro bewertet. Das TV-Geschäft, das immerhin für 65 Prozent der Konzernerlöse verantwortlich zeichne, komme auf einen Wert von 6,6 Milliarden Euro.Die ProSiebenSat.1-Investmentstory werde immer spannender. Neben KKR würden die Münchener auch gut zum italienischen Mediaset-Konzern passen.Risikobereite Anleger können eine Wette wagen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.04.2019)