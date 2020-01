Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

13,43 EUR +2,48% (20.01.2020, 12:16)



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

13,415 EUR +1,90% (20.01.2020, 12:28)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2018 erreichte ProSiebenSat.1 auf den digitalen Plattformen des Konzerns 3 Milliarden Video Views. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (20.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Nachdem Citi eine Kaufempfehlung für die ProSiebenSat.1-Aktie ausgesprochen habe, steige der Kurs in die oberen Ränge des MDAX. Aktuell notiere der Titel um die 13,30 Euro. Damit sei die Aktie im Peergroup-Vergleich immer noch klar unterbewertet. Das neue Kursziel von Citi laute 15,50 Euro. Könnte nun das längerfristige Durchbrechen der 200-Tage-Linie gelingen?Vorstandschef Max Conze wolle aus dem Fernsehsender ein Digitalunternehmen machen. Dieser Wandel trage bereits jetzt Früchte: Das Tochterunternehmen Nucom, in dem der Konzern seine Digitalbeteiligungen bündle, wachse rasant. Im Geschäftsjahr 2019 solle Nucom mit seinen Onlinenageboten wie etwa dem Vergleichsportal Verivox, dem Erotikhändler Amorelie und dem YouTube-Netzwerk Studio 71 bereits über eine Milliarde Euro zum erwarteten Konzernumsatz von über vier Milliarden Euro beisteuern.Nucom werde derzeit nur mit rund 300 Millionen Euro bewertet. Würde man alle Beteiligung einzeln gewichten, so die Begründung der Citi-Analysten, sei das Unternehmen um die drei Milliarden Euro wert. Das käme an den Börsenwert der gesamten ProSieben-Gruppe heran.Die ProSiebenSat.1-Aktie entwickle sich fundamental zu einem Comeback-Kandidaten: Die digitale Diversifizierung des Portfolios sowie der Plan, die Fremdverschuldung von derzeit 2,6 auf 1,5 Prozent zu reduzieren, seien gezielte Maßnahmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: