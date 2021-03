Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (10.03.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF).Der Konzernumsatz sei in Q4/2020 (testiert) um 11% (organisch: +6% y/y) auf 1,49 (Vj.: 1,35; Analystenerwartung: 1,33; Marktkonsens: 1,43) Mrd. Euro geklettert. Dabei hätten nun wieder alle Segmente ein Erlöswachstum verzeichnen können. Vor allem das bislang deutlich rückläufige Kerngeschäft (SevenOne Entertainment Group: +2% (hierbei TV-Werbeerlöse: +3%) y/y). Auch ergebnisseitig seien die Q4-Zahlen besser als von Jost erwartet ausgefallen (z.B. bereinigtes Nettoergebnis: +14% auf 185 (Vj.: 162; Analystenschätzung: 179; Marktkonsens: 175) Mio. Euro). Der Ausblick für 2021 sei jedoch enttäuschend ausgefallen. Zudem wolle der Konzern für das Geschäftsjahr 2020 wieder eine Dividende in Höhe von 0,49 Euro/Aktie ausschütten.Jost habe seine EPS-Prognosen gesenkt (2021e: 1,18 (alt: 1,36) Euro (berichtet) bzw. 1,32 (alt: 1,36) Euro (bereinigt); 2022e: 1,40 (alt: 1,49) Euro (berichtet und bereinigt)). Er halte die ProSiebenSat.1-Aktie, die seit ihrem 10-Jahrestief im März 2020 sich fast verdreifacht habe, nach wie vor für überbewertet.Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die ProSiebenSat.1-Aktie (Dividendenerwartung des Analysten: 0,49 Euro/Aktie) weiterhin mit dem Votum "verkaufen". Das Kursziel werde von 11,30 auf 15,00 Euro angehoben. (Analyse vom 10.03.2021)Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:17,885 EUR +1,36% (10.03.2021, 14:10)