Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

17,50 EUR -14,63% (08.11.2018, 09:37)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Online-Präsenz via Web, Mobile, Smart TV, Apps und Social Media generiert mehr als fünf Milliarden Video Views jährlich. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit zehn führenden Portfoliounternehmen, die Online-Preisvergleich, Geschenke/Events, Dating und Beautyprodukte anbieten und jährlich 360 Millionen Kundeninteraktionen haben.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen 6.500 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (08.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fernsehkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) weiterhin zu meiden.Paukenschlag bei ProSiebenSat.1: Kurz vor der geplanten Präsentation der Q3-Zahlen am heutigen Donnerstag habe der Fernsehkonzern gestern Abend seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt. Auch bei der Dividende müssten sich die Investoren auf Einschnitte gefasst machen. Für das Geschäftsjahr 2018 sollten nur noch 50 Prozent des bereinigten Konzernüberschusses als Dividende ausgeschüttet werden. Bislang habe die Quote bei 80 bis 90 Prozent gelegen.Vollkommen unerwartet komme die Dividendenkürzung nicht: DER AKTIONÄR habe bereits vor einigen Wochen über entsprechende Befürchtungen berichtet.Dass die Zahlen für das dritte Quartal weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallen seien, die mittelfristigen Finanzziele für die nächsten fünf Jahre bestätigt worden seien und ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 250 Millionen Euro verkündet worden sei, könne die Anleger am Donnerstagmorgen nicht besänftigen: Der Aktienkurs sacke im frühen Handel erneut heftig ab.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:17,79 EUR -13,81% (08.11.2018, 09:21)