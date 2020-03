Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2018 erreichte ProSiebenSat.1 auf den digitalen Plattformen des Konzerns 3 Milliarden Video Views. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (13.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Das Personalkarussell im Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 gehe weiter: Der stellvertretende Vorstandschef Conrad Albert habe die Führungsquerelen öffentlich als "Vorstands-Soap- Opera" kritisiert und nehme jetzt vorzeitig seinen Hut. Der Fernsehkonzern habe am Freitag mitgeteilt, Albert verlasse das Unternehmen am 30. April "im gegenseitigen Einvernehmen". Vorstandschef Max Conze habe sich nicht geäußert. Aufsichtsratschef Werner Brandt habe Albert "für seine langjährigen und besonderen Verdienste" gedankt. Er habe das Unternehmen mitgeprägt und mit seinen medienpolitischen Initiativen für die Branche Maßstäbe gesetzt.Albert sei seit 2011 im Vorstand gewesen, seit 2017 stellvertretender Chef. Nach dem vorzeitigen Abgang des Konzernchefs Thomas Ebeling im Februar 2018 habe er ProSiebenSat.1 kommissarisch geleitet bis zum Amtsantritt Conzes im Juni 2018.In einem Interview der "Süddeutschen Zeitung" (Dienstag) habe Albert jetzt überraschend mitgeteilt: "Ich habe bereits im Juni des vergangenen Jahres den Aufsichtsratsvorsitzenden Werner Brandt informiert, dass ich in der aktuellen Konstellation nicht für eine Verlängerung zur Verfügung stehe." Sein Vertrag wäre noch bis April 2021 gelaufen. Er habe bislang immer unaufgeregt seine Pflicht erfüllt und das Unternehmen auch in unruhigen Zeiten zusammengehalten. "Die momentane Situation macht dies zunehmend schwierig. Daraus habe ich für mich eine Konsequenz gezogen", habe er gesagt. "Sonst bleibt der Eindruck einer Vorstands-Soap-Opera auch am Unternehmen haften."Seit Mitte 2018 hätten bereits drei Vorstände und mehrere wichtige Manager das Unternehmen verlassen. ProSiebenSat.1 kämpfe seit langem mit sinkenden Erlösen und Gewinnen im Kerngeschäft Werbefernsehen. Unternehmenschef Conze versuche, mit besserem Programm, digitalen Abspielkanälen, einer Streamingplattform sowie mit Online-Shops neue Standbeine aufzubauen.Die Aktie von ProSiebenSat.1 könne sich nach dem Ausverkauf der vergangenen Tage am heutigen Freitag kräftig erholen. Mehr als zehn Prozent gehe es nach oben auf 10,62 Euro. Es gelte nun einen Boden auszubilden. Die fundamentalen Aussichten seien weiter gut. Im europäischen Peergroup-Vergleich ist der Wert klar unterbewertet, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: ProSiebenSat.1 Media.