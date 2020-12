ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (09.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Die Analysten würden sich derzeit gegenseitig mit ihren Kurszielen für die ProSiebenSat.1-Aktie übertreffen. Gestern habe JP Morgan für einen ordentlichen Kursschub gesorgt und heute sei die Commerzbank an der Reihe. Charttechnisch betrachtet sehe es bei der ProSiebenSat.1-Aktie wieder sehr gut aus. Nach dem Sprung über einen Widerstand gehe es weiter in Richtung des Hochs bei 14,18 Euro, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.12.2020)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:13,275 EUR +0,72% (09.12.2020, 10:50)Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:13,305 EUR +1,56% (09.12.2020, 11:03)