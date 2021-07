XETRA-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

16,245 EUR +0,65% (20.07.2021, 17:35)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



NASDAQ OTC-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vereint führende Entertainment-Marken mit einem starken Dating- sowie Commerce & Ventures-Portfolio unter einem Dach und zählt so zu einem der diversifiziertesten Medienunternehmen in Europa.



ProSiebenSat.1 bietet beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Mit seinen 15 Free- und Pay-TV-Sendern kann ProSiebenSat.1 über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichen. Zugleich nutzen monatlich rund 33 Millionen Unique User:innen die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.100 Mitarbeiter. (21.07.2021/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1: Chance auf Rally - ChartanalyseDie Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) befindet sich seit einem Tief bei 5,72 EUR aus dem März 2020 in einer Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese habe die Aktie am 1. Juni 2021 auf ein Hoch bei 19,00 EUR geführt. Aber bereits seit Februar 2021 befinde sich der Wert in einer Seitwärtsbewegung. Diese werde auf der Unterseite durch die Unterstützungszone zwischen 16,45 EUR und 16,20 EUR begrenzt. In dieser Zone verlaufe aktuell auch der Aufwärtstrend seit März 2020. Am Montag sei der Wert minimal unter diese Zone abgefallen, gestern habe er wieder in dieser Zone geschlossen.Die Aktie von ProSiebenSat.1 habe die Chance auf eine kurzfristige Rally. Ein Anstieg über 16,61 EUR, also über das gestrige Tageshoch wäre ein Startsignal für eine solche Bewegung. Anschließend könnte die Aktie bis ca. 19,00 EUR ansteigen. Sollte der Wert allerdings unter den EMA 200 bei 15,74 EUR abfallen, wäre der Bruch der Unterstützungszone bei 16,45/20 EUR bestätigt. In diesem Fall könnte es zu einer Abwärtsbewegung in Richtung 14,41 EUR oder sogar 13,81 EUR kommen. (Analyse vom 21.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:16,375 EUR +0,09% (21.07.2021, 08:41)