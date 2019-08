ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2018 erreichte ProSiebenSat.1 auf den digitalen Plattformen des Konzerns 3 Milliarden Video Views. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 6.500 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (08.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) von 16,30 auf 12,50 Euro.Der Umsatz habe in Q2 erwartungsgemäßz zulegen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Ergebnisentwicklung sei gemischt ausgefallen. Wie auch schjon im Vorquartal sei es hier aufgrund der hohen Investitionen ins weiterhin rückläufige Entertainment-Segment zu Rückgängen gekommen. Der Ausblick für 2019 und die mittelfristigen Ziele seien bestätigt worden. Jost habe seine EPS-Schätzungen leicht reduziert. Die Erfolgsaussichten der neuen Streaming-Plattform Joyn halte er für gering, da die Wettbewerber schon länger eine zu starke Marktposition innehätten und ein deutlich umfangreicheres Angebot vorweisen könnten. Außerdem gebe es mittlerweile viel zu viele Streaming-Anbieter. Für Wachstum würden aber bei ProSiebenSat.1 die E-Commerce-Beteiligung Nucom und die Red Arrow Produktionsstudios sorgen.Markus Jost, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die ProSiebenSat.1-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 16,30 auf 12,50 Euro reduziert. (Analyse vom 08.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:11,61 EUR +0,35% (08.08.2019, 11:23)Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:11,60 EUR -0,17% (08.08.2019, 11:35)