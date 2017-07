ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer 1 im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter in zwölf Ländern. (06.07.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktie steuert ihre Tiefs aus 2016 an - ChartanalyseDie Aktie des Privatsenders ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) hat am Donnerstag eine markante Trendwendeformation aufgelöst und steuert nun ihre Tiefs aus 2016 an, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Das Wertpapier der ProSiebenSat.1 Media SE habe ihren Höhepunkt im November 2015 mit einem Verlaufshoch von 50,95 Euro erlebt und habe anschließend in eine abwärts gerichtete Trendphase eingeschlagen. Diese habe die Kursnotierungen genau ein Jahr später auf ein Verlaufstief von 31,32 Euro abwärts gedrückt, wo anschließend eine kurzfristige Gegenbewegung habe gestartet werden können und knapp über die Marke von 40,00 Euro wieder aufwärts gereicht habe. Dieses Niveau habe jedoch nicht nachhaltig gehalten werden können, Marktteilnehmer hätten ein Doppeltop in diesem Bereich etabliert und das Wertpapier wieder gen Süden geschickt. Im heutigen Handel sei der Wert unter die wichtige Nackenlinie einer SKS-Trendwendeformation abgerutscht und habe damit ein klares Verkaufssignal ausgelöst. Rechnerisch würden sich daraus hervorragende Handelsmöglichkeiten ergeben und könnten kurzfristig für den Aufbau von Short-Positionen genutzt werden.Der eindeutige Bruch der Nackenlinie um 36,30 Euro sollte nun weitere Abgaben auf das Niveau von 35,00 Euro einleiten, darunter sind kurzfristig weitere Abgaben bis in den Bereich von sogar 31,32 Euro zu erwarten, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 06.07.2017)Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:34,73 EUR -4,18% (06.07.2017, 12:26)Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:34,716 EUR -4,42% (06.07.2017, 12:41)