Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer 1 im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter in zwölf Ländern. (23.02.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktie steigt! AktienanalyseDie Aktie von ProSiebenSat1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) setzte am Donnerstag nach Quartalszahlen ihren zuletzt positiven Trend fort, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Schon seit Mitte November würden die Notierungen ansteigen. Das habe nicht verhindert, dass die Aktie des Münchener Medienkonzerns das letzte Jahr als schwächster Wert im DAX beendet habe, doch habe die Fortsetzung der ansteigenden Tendenz dazu geführt, dass die Papiere derzeit trotz einer zur Seite tendierenden Phase mit am besten im Index laufen würden. Nun habe die Aktie auch die Abwärtslücke im Chart geschlossen, die Ende August zwischen 30,60 und 32,30 Euro entstanden sei. Auch hätten die Notierungen wieder die aktuell bei 31,39 Euro verlaufende 200-Tage-Linie unter sich, was als langfristige Orientierung dienen könne. Die ansteigende Tendenz lasse sich zudem mit einer derzeit bei 30,70 Euro verlaufenden Aufwärtsgerade beschreiben.Analysten hätten sich zu den aktuellen Zahlen und zum Ausblick von ProSiebenSat1 zufrieden geäußert. Der Anteil des Konzerns im Werbegeschäft normalisiere sich, jüngste Kennzahlen hätten dies bestätigt. Zudem hätten die Ergebnisse des vierten Quartals klar die Erwartungen übertroffen. Ebenso sei die Dividende höher als gedacht ausgefallen. Setzt die ProSiebenSat.1-Aktie ihre ansteigende Tendenz fort, könnte sie bis zu den Hochs aus dem letzten Jahr von Anfang Mai bei 41,49 Euro und Ende März bei 41,77 Euro führen, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 23.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:32,30 EUR +0,31% (23.02.2018, 09:06)Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:32,40 EUR +1,28% (23.02.2018, 09:19)