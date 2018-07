Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

22,54 EUR +1,35% (12.07.2018, 17:38)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer 1 im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter in zwölf Ländern. (12.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Das Wertpapier profitiere heute von einem positiven Analystenkommentar: Goldman Sachs habe die Aktie von "sell" auf "neutral" hochgestuft. Die Analystin Lisa Yang lasse aber Euphorie für die künftige Entwicklung des Konzerns nicht aufkommen. Ihre Begründung für die Hochstufung: Nach der schwachen Kursentwicklung sei das Abwärtsrisiko inzwischen gesunken. Wegen der schwierigen strukturellen Aussichten bleibe der Titel jedoch einer der am wenigsten von ihr bevorzugten Werten in der Branche. Den fairen Wert habe sie deswegen von 26,30 auf 24,00 Euro gesenkt.Zwar könne der Titel daraufhin rund 1,5% zulegen und damit an seine jüngste Bodenbildung anknüpfen, alles in allem präsentiere sich das Chartbild jedoch nach wie vor schwach. Allein seit Jahresbeginn habe die Aktie über ein Fünftel an Wert verloren und notiere weiterhin auf dem tiefsten Stand seit über fünf Jahren.Strukturelle Herausforderungen - insbesondere in Form von rückläufigen TV-Werbeeinnahmen - würden die gesamte Branche belasten. Weder der jüngste Wechsel an der Spitze, noch Anpassungen an der Strategie hätten bisher positive Impulse für eine klare Trendwende liefern können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:22,52 EUR +1,53% (12.07.2018, 17:26)