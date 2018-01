ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer 1 im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter in zwölf Ländern. (25.01.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktie: Am Widerstand bei 30,60 EUR gescheitert - ChartanalysePro SiebenSat1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) befindet sich seit November 2015 nach einem Allzeithoch bei 50,95 EUR in einer längerfristigen Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Rahmen dieser Bewegung sei die Aktie des Medienkonzerns bis 14. November 2017 auf ein Tief bei 24,50 EUR gefallen. Seit diesem Tief erhole sich der Wert. Allerdings sei er dabei in dieser Woche bereits zum zweiten Mal am Widerstand bei 30,60 EUR gescheitert. Nun drohe die Ausbildung eines kleinen Doppeltops. Die Nackenlinie liege bei 29,28 EUR.Ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 29,28 EUR würde demnach auf das Ende der Erholung seit Mitte November hindeuten. Anschließend müsste mit Abgaben bis zunächst 27,83/30 und später sogar 24,50 EUR gerechnet werden. Sollte es aber doch noch zu einem Ausbruch über 30,60 EUR kommen, würde sich die Chance auf eine weitere Rally in Richtung 32,67 und vielleicht sogar 36,58 EUR ergeben. (Analyse vom 25.01.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:29,53 EUR -0,10% (25.01.2018, 09:26)Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:29,66 EUR -0,05% (25.01.2018, 09:40)