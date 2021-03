Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006223407, WKN: 622340, Ticker-Symbol: PCZ) ist die Muttergesellschaft der international tätigen ProCredit Bankengruppe, die aus Banken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Deutschland und in Südamerika tätig. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (die Investment-Vehikel für ProCredit-Mitarbeiter umfasst), die niederländische DOEN Stiftung, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). (25.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProCredit Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Frankfurter ProCredit Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006223407, WKN: 622340, Ticker-Symbol: PCZ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die "Nachhaltigkeits-Bank" ProCredit könne mit dem aktuellen Zahlenwerk die Anleger überzeugen. So habe der Nischenplayer einen deutlich besser als erwarteten Vorsteuergewinn erzielt. Auch der Ausblick, der eine Dividenden-Ausschüttung beinhalte, passe. Die Aktie des vornehmlich in Südost- und Osteuropa tätigen Unternehmens gewinne mehr als ein Prozent.Konkret habe ProCredit einen Vorsteuergewinn von 10,2 Millionen Euro verbucht. Die Analysten hätten lediglich mit 6,2 Millionen gerechnet.Grund für dieses starke Ergebnis seien gestiegene Provisionserträge, eine geringere Risikovorsorge und eine reduzierte Kosten-Basis.Auch die Eigenkapitalrendite solle sich im laufenden Geschäftsjahr weiter verbessern. Die Bank rechne mit einer Steigerung dieses Werts auf mindestens sechs Prozent und übertreffe damit ebenfalls die Schätzungen der Analysten. Im vergangenen Jahr habe diese Kennziffer bei 5,3 Prozent gelegen.Und: ProCredit wolle den Anleger eine Dividende in Höhe von 0,18 Cent je Aktie zukommen lassen - mit der Absicht, im vierten Quartal 2021 weitere 0,35 Euro je Anteilsschein auszuzahlen.DER AKTIONÄR ist weiterhin positiv für die laufende Empfehlung ProCredit gestimmt. So seien die Ergebnisse und die Prognosen des Nischenplayers besser als erwartet ausgefallen. Zudem kämen die Anleger (wahrscheinlich) in den Genuss einer stattlichen Dividende. Und auch das Chartbild überzeuge. Kurzum: Investierte Anleger würden weiter dabei bleiben und die Gewinne laufen lassen. Das Kursziel für die ProCredit Holding-Aktie liegt bei 12,00 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.03.2021)