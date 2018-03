Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bei den Notierungen der Primärmetalle, die 2017 die Spitzenreiter unter den Rohstoffen waren, macht sich eine nicht mehr so starke Investmentnachfrage auch aufgrund des Handelskonflikts zwischen den USA und China bereits bemerkbar, so die Analysten der Helaba.



So seien hier gegenüber Jahresultimo 2017 klare Preiseinbußen zu verzeichnen. Mit Ausnahme von Nickel wirke die Markttechnik bei Primärmetallen inzwischen labil. Immerhin seien die 200-Tage-Linien zuletzt unterschritten (Aluminium, Blei) bzw. erreicht (Kupfer, Zink) worden. Im Übrigen seien außer Nickel alle hier beobachteten Metalle mit dem jüngsten Hoch bereits an hartnäckige langfristige Widerstandslinien gestoßen. Zum aktuellen Verlauf der Notierungen könnte auch passen, dass die ifo-Geschäftserwartungen sowie die Exportindikatoren Südkoreas - bekannt als besonders sensitive Frühindikatoren der Weltkonjunktur - nach unten gedreht hätten. Schließlich scheine auch der Baltic Dry-Fracht-Index weiter in Richtung Süden zu tendieren. (27.03.2018/ac/a/m)





