Ein Blick auf Meta Platforms (FB.US) zeige, dass das Unternehmen auf dem niedrigsten Stand seit April 2020 notiere. Die Anfang Februar veröffentlichte Warnung vor einer Verlangsamung habe die Aktien in den freien Fall geschickt und zu einem Rückgang von mehr als 40% in weniger als drei Monaten geführt. Der jüngste Erholungsversuch sei gestoppt worden, noch bevor die obere Grenze der Overbalance-Struktur erreicht worden sei, und die Aktie habe ihre Talfahrt später wieder aufgenommen und sei in dieser Woche unter die Unterstützungszone gefallen, die durch das 78,6%-Retracement der Erholung nach der Pandemie markiert sei. Vieles werde von der bevorstehenden Veröffentlichung der Ergebnisse abhängen. Wenn Facebook einen Zuwachs bei den aktiven Nutzern verzeichne und eine positive Prognose für das laufende Quartal abgebe, könnten die Aktien eine Erholung erleben. Andererseits könnte ein Verfehlen der Schätzungen für eine weitere Abwärtsbewegung sorgen, wobei die Tiefststände der Pandemie im Bereich von 140 USD ein mögliches Ziel darstellen würden.



Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

167,94 EUR -1,32% (27.04.2022, 17:27)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

168,20 EUR -0,31% (27.04.2022, 17:15)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

177,06 USD -2,15% (27.04.2022, 17:16)



ISIN Meta Platforms-Aktie:
US30303M1027

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:
A1JWVX

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:
FB2A

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:
FB

FB



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos.



Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (27.04.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Preview: Zahlen von Meta Platforms - AktiennewsNach der Veröffentlichung der Berichte von Microsoft und Alphabet am Dienstag ist nun die Zeit für die Veröffentlichung eines weiteren großen US-Tech-Unternehmens gekommen - Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB), früher bekannt als Facebook, so die Experten von XTB.Der Social-Media-Riese, der sich zunehmend auf das Metaverse konzentriere, werde heute nach Börsenschluss an der Wall Street die Ergebnisse für das erste Quartal 2022 bekannt geben. Die Experten von XTB werfen einen kurzen Blick darauf, was die Märkte von dem Bericht erwarten und worauf sie achten sollten.Meta Platforms werde voraussichtlich einen Anstieg der Gesamteinnahmen um fast 8% und einen entsprechenden Anstieg der Werbeeinnahmen verzeichnen, die fast den gesamten Umsatz von Meta ausmachen würden. Obwohl der Umsatzanstieg positiv sei, würden die Erwartungen auf das erste Quartal mit einem Umsatzwachstum von weniger als 10% im Jahresvergleich seit dem Debüt des Unternehmens im Jahr 2011 hindeuten. Auch bei den Gewinnkennzahlen sehe es nicht rosig aus. Es werde erwartet, dass der Nettogewinn im ersten Quartal um fast 25% im Jahresvergleich auf 7,14 Mrd. USD zurückgehe. Der Gewinn je Aktie werde voraussichtlich um 21,5% auf 2,59 USD sinken.Nach einem Rückgang der Zahl der täglich aktiven Nutzer im 4. Quartal 2021 werde erwartet, dass Meta Platforms im 1. Quartal 2022 einen Anstieg von 0,5% im Vergleich zum Vorquartal verzeichnen werde. Ein Verfehlen der aktiven Nutzerzahlen und ein möglicher weiterer Rückgang im Quartalsvergleich bei der Zahl der täglich aktiven Nutzer könnte ein wichtiger Abwärtskatalysator für den Aktienkurs von Meta sein.Markterwartungen- Umsatz: 28,24 Mrd. USD (+7,9% im Jahresvergleich)- Werbeeinnahmen: 27,48 Mrd. USD (+8,0% im Jahresvergleich)- Täglich aktive Facebook-Nutzer: 1,94 Mrd. (+0,5% im Quartalsvergleich)- Monatlich aktive Nutzer: 2,95 Mrd. (+1,3% im Quartalsvergleich)- Gewinn pro Aktie: 2,59 USD (-21,5% im Jahresvergleich)- Nettogewinn: 7,14 Mrd. USD (-24,8% im Jahresvergleich)- Operative Marge: 29,8%Eines der Dinge, denen die Investoren bei der Veröffentlichung der Zahlen von Meta große Aufmerksamkeit schenken würden, seien die Zahlen der aktiven Nutzer. Das Unternehmen habe im 4. Quartal 2021 zum ersten Mal in der Geschichte einen Rückgang der Zahl der täglich aktiven Nutzer gemeldet, und die Aktionäre seien sicherlich gespannt, ob es sich um eine einmalige Situation oder den Beginn eines neuen Trends handle. Eines sei sicher, da Facebook seit langem führend in den sozialen Medien sei, würden die Möglichkeiten, mehr Nutzer anzuziehen, immer begrenzter.Ein weiterer Faktor, der bei der Veröffentlichung der Ergebnisse zu beachten sei, seien die Aussichten für die kommenden Quartale. Der Markt gehe derzeit davon aus, dass der Umsatz im 2. Quartal 2022 bei 30,74 Mrd. USD liegen werde, was einen Anstieg von 5,6% im Jahresvergleich bedeuten würde. Dies wäre ein noch langsameres Wachstum als in Q1 2022 erwartet werde. Es sei darauf hingewiesen, dass eine von Meta Platforms Anfang Februar herausgegebene Warnung vor einer Verlangsamung die Aktien innerhalb einer einzigen Sitzung um 25% habe fallen lassen.Kommentare zu den Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges seien wahrscheinlich, da der Krieg in Osteuropa die Aussichten für die Werbeeinnahmen etwas gedämpft habe. Der Russland-Ukraine-Krieg berge das Risiko einer wirtschaftlichen Verlangsamung in Europa oder sogar einer Rezession. In solchen Situationen seien die Ausgaben für Werbung eines der ersten Opfer von Sparmaßnahmen, die von Unternehmen ergriffen würden, um mit dem sich verschlechternden wirtschaftlichen Umfeld fertig zu werden.