NYSE-Aktienkurs Pretium Resources-Aktie:

14,45 USD +18,93% (09.11.2021, 22:10)



ISIN Pretium Resources-Aktie:

CA74139C1023



WKN Pretium Resources-Aktie:

A1H4B5



Ticker-Symbol Pretium Resources-Aktie:

6P7



NYSE Ticker-Symbol Pretium Resources-Aktie:

PVG



Kurzprofil Pretium Resources Inc.:



Pretium Resources (ISIN: CA74139C1023, WKN: A1H4B5, Ticker-Symbol: 6P7, NYSE-Symbol: PVG) ist ein in Kanada ansässiges Explorations- und Entwicklungsunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Edelmetallressourcen in Amerika. Zu den Projekten des Unternehmens gehören das Brucejack Project und das Snowfield Project, die beide im Nordwesten von British Columbia liegen. (10.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pretium Resources-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Pretium Resources Inc. (ISIN: CA74139C1023, WKN: A1H4B5, Ticker-Symbol: 6P7, NYSE-Symbol: PVG) unter die Lupe.Der australische Goldproduzent Newcrest habe Pretium Resources übernommen. Sollte das kanadische Unternehmen seine Produktionszahlen halten, dann werde sich der Zukauf für Newcrest als relativ günstig herausstellen. Die Pretium Resources-Aktie habe auf die Übernahme mit einem saftigen Kurssprung reagiert. Das Papier sei am Dienstag mit einem zweistelligen Plus aus dem US-Handel gegangen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.11.2021)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Pretium Resources-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Pretium Resources-Aktie:12,48 EUR +0,40% (10.11.2021, 12:07)