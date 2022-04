In einer rein ökonomischen Dimension würden derzeit vor allem Bergbauwerte interessant erscheinen, die einen großen Teil ihres Geschäfts im Kupferbereich machen würden. Am Markt scheine das Angebot immer noch knapp zu sein, die Erzgehalte vieler Vorkommen würden allmählich sinken und neue Abbaumöglichkeiten seien rar gesät. Darüber hinaus habe die Elektrifizierung der Wirtschaft und insbesondere die Nachfrage und die Produktion von Elektroautos noch lange nicht ihren Höhepunkt erreicht, was letztlich die Nachfrage zusätzlich ankurbeln sollte. Insgesamt biete die Kombination der oben genannten Faktoren eine gute strukturelle Basis für Kupfer und Kupferwerte in den nächsten Jahren. Ein weiterer Rohstoff, der für Energiespeicher allgemein und speziell für die Elektrifizierung der Fahrzeugflotten wichtig sei, sei Lithium. Hier sei ebenfalls anzunehmen, dass der Förderbedarf ansteige.



Rohstoffe und damit einhergehend Rohstoffaktien hätten zuletzt positive Diversifikationsbeiträge für Multi-Asset-Portfolien erzielen können. Und kurz- bis mittelfristig sollten Rohstoffaktien weiter im Aufwind bleiben, jedoch sei die ökonomische Dimension nur die eine Seite der Medaille. Langfristig orientierte Anleger sollten Nachhaltigkeitsüberlegungen unbedingt berücksichtigen.



Die meisten Bergbauwerte würden einen negativen ökologischen und sozialen Fußabdruck hinterlassen. Sie finden aus diesem Grund keinen Eingang in unsere Portfolios, so Decker. Beispielsweise müssten für die klassischen Gewinnung von einem Kilogramm Gold rund 200 Tonnen Erz und 1.250 Tonnen Gestein bewegt werden, ganz zu schweigen vom Wasser- und Chemikalieneinsatz. Hinzu komme, dass der Markt nach Einschätzung der Experten noch nicht angemessen eingepreist habe, dass Bergbauunternehmen wegen ihres oft schlechten Nachhaltigkeitsprofils unter kontinuierlich zunehmendem Druck der Investoren stehen würden. Auch Regulierungsmaßnahmen mit Blick auf die ökologische und soziale Verantwortung von Unternehmen würden weltweit erst langsam Fahrt aufnehmen. Die meisten Bergbauunternehmen seien darauf noch nicht eingestellt.



Investoren, die ihrem Portfolio eine wirkungsvolle Krisenabsicherung beimischen möchten, könnten dies über ein Engagement in Gold tun. Hier gebe es inzwischen Lösungen, die auf recyceltem Gold, zum Beispiel aus Elektrogeräten, beruhen würden und ein um Längen besseres Nachhaltigkeitsprofil aufweisen würden als klassisches Gold, das unmittelbar aus dem Bergbau stamme. Auch für weitere Edelmetalle dürften sich vergleichbare Anlagelösungen entwickeln. So könnten Rohstoffe auch für langfristig orientierte Anleger mit Nachhaltigkeitsbewusstsein interessant sein. (12.04.2022/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Rohstoffe und Rohstoffaktien fristeten in vielen Portfolios in den letzten Jahren nur ein Schattendasein, so Marc Decker, Stellvertretender Leiter Aktien bei Quintet Private Bank, Muttergesellschaft von Merck Finck.Jetzt seien sie plötzlich in den Fokus gerückt. Die im Zuge der Coronapandemie aufgetretenen Störungen der Lieferketten hätten die Preise für viele Rohstoffe bereits deutlich ansteigen lassen. Die Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Ukraine hätten die Situation noch einmal drastisch verschärft. Dies habe auch die Kurse von Explorations- und Bergbauunternehmen in die Höhe getrieben. Viele Analysten hätten ihre Kursziele für solche Werte schon erhöht. Sei für Anleger nun die Zeit, mehr Rohstoffaktien ins Portfolio zu nehmen?