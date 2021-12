Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Preise für Kohlenstoffemissionen sind im Dezember auf ein Rekordhoch von über 90 gestiegen, was auf starke technische Käufe und die von der neuen deutschen Regierungskoalition angekündigten Maßnahmen zurückzuführen ist, mit denen die Dekarbonisierung in Deutschland auf 1,5°C ausgerichtet werden soll, so die Experten von XTB.



Im November hätten Vertreter der Bundesregierung angekündigt, dass sie nicht zulassen würden, dass die Preise unter 60 fallen würden. Dies habe zur Beschleunigung des Aufwärtstrends bei und führte dazu geführt, dass der Preis die psychologische Marke von 80 überschritten habe. Darüber hinaus hätten sich der anhaltende Wirtschaftsaufschwung, die höheren Gaspreise und die nachlassenden Omikron-Sorgen ebenfalls positiv auf den Kohlepreis ausgewirkt. (09.12.2021/ac/a/m)



