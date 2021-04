Hier die Top 3 des "Aktionärs" der Preissteigerungen:



1. Holz: Der Rohstoff werde in Nordamerika v.a. für den Bau von Häusern verwendet. Die durchschnittlichen Errichtungskosten seien bereits um 24.000 USD (!) pro Haus gestiegen.



2. Betonstahl: Allein im ersten Quartal seien die Preise um bis zu 40% nach oben.



3. Plastikfolie: De facto aktuell nicht verfügbar. Diese werde v.a. beim Transport von sämtlichen Gütern verwendet.



Steigende Preise würden die Inflation treiben. Preiserhöhungen würden zwangsläufig an die Konsumenten weitergegeben werden. (20.04.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Es gibt aktuell kein Halten, die Preise für Holz steigen und steigen, so Carsten Stork vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Mehr als 370% habe der Future seit April 2020 bereits zulegen können. Wie in vielen anderen Bereichen steige auch hier die Nachfrage bei knappem Angebot.Jahrzehntelang sei der Holzpreis für einen Rohstoff in einer relativ engen Trading-Range gewesen. Vor 2018, als der Future kurzzeitig auf fast 650 USD gestiegen sei, sei der Preis zwischen 150 und 450 USD gependelt. Seit April des letzten Jahres gebe es nun kein Halten mehr. Im Low noch bei knapp unter 300 USD sei der Preis auf über 1.300 USD in wenigen Monaten gestiegen. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, sei das v.a. für die amerikanischen Hausbauer eine bittere Pille und folglich nur eine Frage der Zeit bis massive Preiserhöhungen weitergeben werden müssten.