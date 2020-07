Bonn (www.aktiencheck.de) - Die erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Polen brachte noch kein eindeutiges Ergebnis, sodass es am 12. Juli zu einer Stichwahl kommen wird, so die Analysten von Postbank Research.



Bei aktuell laut Medien zehn Prozent unentschlossenen Wählern könnte es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Amtsinhaber Duda und seinem Herausforderer Trzaskowski, dem Bürgermeister von Warschau, kommen. Dies könnte die regierende PiS-Partei dazu verleiten, die Wähler/-innen mit zusätzlichen Wahlversprechen zu motivieren. Hier seien die Mittel jedoch limitiert, weil das zur Milderung der COVID-19-Folgen beschlossene Fiskalpaket bereits elf Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmache. Da die legislative Macht des Präsidenten in Polen eher in umfangreichen Vetorechten denn in der Richtlinienkompetenz liege, sollte das Resultat der Stichwahl keinen signifikanten Einfluss auf den Kurs des Złoty oder die Rendite polnischer Staatsanleihen haben.



Auch die gestern veröffentlichte Inflationsrate Polens, die mit 3,3 Prozent über den erwarteten 2,8 Prozent gelegen habe, habe für keine starke Marktbewegung gesorgt, da die polnische Notenbank den Leitzins in Höhe von 0,1 Prozent aktuell sicher nicht anfassen werde. Aus dem heute Morgen zur Veröffentlichung anstehenden Einkaufsmanagerindex der Industrie würden Analysten versuchen abzulesen, wie schnell sich die polnische Wirtschaft wieder erholen könne und ob der Złoty aus seiner Seitwärtsbewegung im Juni gegen den Euro ausbrechen könne. (01.07.2020/ac/a/m)



