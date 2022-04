Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Der klare Sieg von Emmanuel Macron dürfte die Märkte darin bestärken, dass die Dynamik in Europa anhalten wird, so Frédéric Leroux, Mitglied des Strategischen Investmentkomitees bei Carmignac.



Kurzfristig könnte der logische Gewinner dieser Wahl der Euro sein, der am vergangenen Freitag noch mit einem Zweijahrestief gegenüber dem Dollar konkurriert habe. Da sich der europäische Aktienmarkt in den letzten Tagen besser entwickelt habe als der US-amerikanische, gebe es nicht unbedingt einen Grund, eine massive Outperformance französischer oder europäischer Aktien gegenüber den USA zu erwarten. Der negative Aspekt dieses eher angenehmen Wahlergebnisses für die Märkte könnte sich jedoch aus einer schnellen Entscheidung für ein russisches Ölembargo ergeben, die den Inflationsdruck und die wirtschaftliche Verlangsamung (Stagflationsszenario) in Europa verschärfen würde.



Aber die eigentlichen Probleme seien nicht unmittelbar sichtbar. Sei das Ergebnis dieser Wahl klar genug, um zu erwarten, dass der Präsident bei den Parlamentswahlen im Juni eine Mehrheit erhalte, die es ihm ermögliche, seine von den Märkten gewünschte wirtschaftsfreundliche und pro-europäische Politik umzusetzen? Zum jetzigen Zeitpunkt scheine es gefährlich, dies als selbstverständlich anzusehen. Längerfristig werde, unabhängig von der geografischen Verteilung der Macht, die wichtigste Einschränkung für die Wirtschaftspolitik die anhaltende Inflation sein. Es sei keineswegs klar, dass die Wirtschaftsprogramme, mit denen der Präsident und die Abgeordneten gewählt würden, auf dieser immer deutlicher werdenden Realität aufbauen würden. Und Frankreich sei in dieser Hinsicht keine Ausnahme. (25.04.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



