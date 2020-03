Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld sei auch die PowerCell-Aktie weiter zurückgefallen, das Verlaufstief von Ende Februar hätten die Bullen allerdings verteidigen können. Zusätzlichen Rückenwind erfahre der Brennstoffzellen-Hot-Stock im heutigen Handel von einer Unternehmensmeldung.PowerCell habe heute eine Vereinbarung zum Beitritt zum schwedischen Zentrum für Elektromobilität ("Swedish Electromobility Centre", SEC) unterzeichnet. Damit wolle die Gesellschaft Know-how in Sachen Brennstoffzellentechnologie beisteuern und zu den verstärkten schwedischen Bemühungen innerhalb der Brennstoffzellentechnologie beitragen."Wir sind sehr zufrieden mit der Mitwirkung am Zentrum, da es uns sowohl einen Wissenszuwachs als auch die Chance bietet, zu einem besseren Verständnis der Möglichkeiten der Brennstoffzellentechnologie beizutragen. Und wir sprechen nicht nur über Autos, Busse und Lastwagen, sondern auch über Züge, Schiffe und Flugzeuge", so Thomas Tingelöf, Chief Technology Officer bei PowerCell.An der Heimatbörse in Stockholm lege die Aktie heute knapp vier Prozent zu. In der Ausgabe 11/2020 hat "Der Aktionär" spekulativ ausgerichteten Anlegern geraten, bei Kursschwäche eine neue Position auf PowerCell einzugehen. Wer diesem Rat gefolgt ist, bleibt bei diesem hochspannenden Brennstoffzellen-Player an Bord, so Michel Doepke. Ein Stopp bei 14,50 Euro zur Absicherung sei allerdings Pflicht. (Analyse vom 10.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link