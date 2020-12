Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

32,44 EUR +4,98% (23.12.2020, 13:40)



NASDAQ OMX Nordic-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

329,20 SEK +2,68% (21.12.2020, 13:27)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (23.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Aktien stünden unverändert hoch im Anlegerkurs. Aktien wie PowerCell oder ITM Power hätten sich seit Vorstellung im "Aktionär" mehr als verzehnfachen können. Doch im aufstrebenden Sektor gebe es immer wieder neue Chancen. Eine davon habe "Aktionär"-Redakteur Michel Doepke in einem relativ aktuellen Aktienreport vorgestellt.Im Aktienreport "Der nächste 200%-Highflyer? Neuer Hot-Stock mit Wasserstoff-Fantasie" habe Doepke eine bis dato relativ unbekannte Aktie vorgestellt, die das Zeug zum Vervielfacher habe. Inzwischen sei der Micro Cap deutlich angezogen. Doch das Potenzial sei damit noch nicht ausgereizt.Am Mittwoch nehme der Wert abermals an Fahrt auf und liege zweistellig im Plus. Ein positiver Analystenkommentar mit einem Kursziel deutlich über dem aktuellen Kurs treibe die Anleger in den Micro Cap. (Analyse vom 23.12.2020)Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie: