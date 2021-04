Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

24,73 EUR -5,57% (07.04.2021, 16:51)



NASDAQ OMX Nordic-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

252,00 SEK -6,15% (07.04.2021, 16:54)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (07.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.In den zurückliegenden Tagen und Wochen habe das schwedische Unternehmen mit einigen guten Nachrichten aufwarten können. So auch am Dienstag. Bei der jüngsten Order handele es sich beim Auftraggeber um ein europäisches Forschungszentrum, welches in Zukunft auf die Technologie von PowerCell Sweden setze. Konkret sollte das Unternehmen mehrere MS-100-Brennstoffzellensysteme für die nicht-kommerzielle Nutzung liefern. Diese würden der Luft- und Raumfahrtantriebsforschung dienen. Den Auftragsgegenwert beziffere PowerCell Sweden auf 25 Mio. SEK (Schwedische Kronen, umgerechnet 2,44 Mio. Euro).Die Auslieferung solle im zweiten Halbjahr 2021 erfolgen. Das Forschungszentrum werde die Systeme in einer Testumgebung für wasserstoffelektrische, brennstoffzellenbasierte Luft- und Raumfahrt-Antriebsstränge einsetzen, heiße es.Die zahlreichen Aufträge der letzten Wochen habe die PowerCell Sweden-Aktie nicht in steigende Notierungen ummünzen können. Zugegeben: In der Bewertung von ca. 1,3 Mrd. Euro sei viel Zukunftsmusik eingepreist. Aufgrund der regelmäßig hohen Volatilität eigne sich der Wert nur für spekulativ ausgerichtete Trader, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.04.2021)Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie: