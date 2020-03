Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

20,15 EUR -2,42% (04.03.2020, 15:48)



NASDAQ OMX Nordic-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

213,50 SEK -0,23% (04.03.2020, 09:35)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (04.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Die Aktionäre von PowerCell Sweden hätten nervenaufreibende Wochen hinter sich. Binnen sieben Handelstagen habe das Papier des schwedischen Brennstoffzellen-Anbieters von 32,90 Euro unglaubliche 57% auf 14,10 Euro verloren. Mittlerweile habe sich die PowerCell Sweden-Aktie aber wieder berappelt.Indes habe ein Insider diese Woche Anteile verkauft. PowerCell Sweden-CEO Per Wassén habe 78.000 Aktien am Montag und Dienstag veräußert. Nach den Transaktionen halte der Manager noch 102.000 Aktien von PowerCell.Trotz des zwischenzeitlichen 57%-Einbruchs bleibe das Interesse an der PowerCell Sweden-Aktie offenbar hoch. Mittlerweile notiere sie wieder über der 20-Euro-Marke. Wenn die Bullen wieder das Zepter klar in der Hand hätten, könnten mutige Trader auf eine Fortsetzung der kurzfristigen Aufwärtsbewegung setzen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.03.2020)Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie: