Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

13,50 EUR +1,20% (22.10.2019, 15:38)



Börse Frankfurt-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

13,44 EUR -0,30% (22.10.2019, 15:21)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (22.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Es gebe viele gute News für die Brennstoffzelle in diesen Tagen. Bundeskanzlerin Angela Merkel wolle etwa noch dieses Jahr eine "Wasserstoffstrategie" entwickeln. Für stark steigende Kurse von PowerCell oder Ballard Power sorge eine weiterere, spannende Entwicklung: Der größte Automobilkonzern der Welt, VW, mit Marken wie Audi, Porsche oder Bugatti wolle offenbar doch neben der Batterietechnologie auf Wasserstoff-Autos umschwenken! Das wäre eine gewaltige Chance für Brennstoffzellen-Lieferanten, da bisher erst 0,001 Prozent der Fahrzeuge mit Wasserstoff betrieben würden.So schreibe "Auto Motor und Sport", dass der VW-Konzern auch eine Fahrzeugarchitektur entwickle, die ihre Antriebsenergie neben Batterien aus einer Brennstoffzelle beziehen könne. Der Name: Modulare Plattform Elektro (MPE). Auch Konkurrent Renault überrasche positiv: Der Kangoo Z.E. Hydrogen solle noch dieses Jahr eingeführt werden, der Master Z.E. Hydrogen dann 2020!Kein Wunder, dass Wasserstoff-Hot-Stocks durch die Decke gehen würden. Die europäischen PowerCell und Nel lägen seit Erstempfehlung 250 Prozent und 117 Prozent vorne. Und jetzt würden auch die US-Wasserstoff-Aktien Schwung aufnehmen. Der im Klima-Depot 2030 befindliche Brennstoffspezialist Ballard Power springe gerade auf ein neues Zwischenhoch. Doch es ist nicht Ballard, sondern unsere aktuelle Wasserstoff-"Lieblingsaktie", die wir jetzt im Depot 2030 des Hot Stock Report nachgekauft haben. Denn wir glauben: Die 35 Prozent Plus sind erst der Beginn, so Michel Doepke von "Der Aktionär".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie: