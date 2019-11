Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (14.11.2019/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden: Scharfer Rücksetzer nach Höhenflug - AktienanalyseDie Papiere von PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) haben sich in kurzer Zeit verdoppelt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zum Hype um Aktien aus dem Bereich Wasserstoff seien Übernahmespekulationen gekommen: Am Markt sei gemutmaßt worden, dass der deutsche Kooperationspartner der Schweden, Bosch, das Unternehmen schlucken könnte. Erst ein negativer Analystenkommentar des Pareto-Securities-Analysten Erik Paulsson habe den Höhenflug gestoppt. Der Experte stufe die PowerCell Sweden-Aktie nun mit "verkaufen" ein, das Kursziel sei bei 105 Schwedische Kronen belassen worden. Prompt setzten Gewinnmitnahmen ein, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Ausgehend vom Hoch bei 16,60 Euro sei es innerhalb weniger Tage bis auf 11,82 Euro nach unten gegangen.Da habe es auch nicht geholfen, dass PowerCell Sweden interessante Neuigkeiten parat gehabt habe: Zusammen mit der norwegischen Havyard Group habe der Konzern einen Vertrag über die Entwicklung des Designs und der technischen Spezifikationen für ein emissionsfreies Brennstoffzellensystem unterzeichnet. Das System werde möglicherweise an Bord eines Schiffes installiert, dass die neue Route der Reederei Havila Kystruten von Bergen nach Kirkenes bedienen werde.Auch die Quartalszahlen hätten keine Entlastung gebracht. Der operative Verlust habe sich im abgelaufenen Jahresviertel von minus 10,8 Mio. auf minus 16,6 Mio. Schwedische Kronen (umgerechnet etwa 1,55 Mio. Euro) ausgeweitet. PowerCell-Kenner wissen, dass dieser hohe Verlust den Investitionen in die zukunftsträchtige Brennstoffzellen-Technologie geschuldet ist, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Der Umsatz hingegen habe um 36 Prozent auf 15 Mio. Kronen angezogen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link