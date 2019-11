Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (15.11.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.PowerCell habe mit Bosch in diesem Jahr einen großen Deal für den Stack S3 eingefädelt. 50 Millionen Euro seien für die Lizenz an die Schweden geflossen. Doch damit nicht genug: Bosch habe eine Beteiligung am schwedischen Brennstoffzellen-Entwickler erworben.Wie PowerCell berichte, habe Bosch alle Aktien von Midroc New Technology erworben. Damit kontrolliere Bosch nun knapp 5,85 Millionen Aktien, was einer Beteiligung von 11,3 Prozent entspreche. Bosch sei bereits Investor bei der britischen Ceres Power.Die PowerCell-Aktie nehme nach der Meldung wieder Schwung auf. Nächster Halt sei das Rekordhoch bei 169,20 Schwedische Kronen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.