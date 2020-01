Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

20,55 EUR +1,99% (20.01.2020, 11:46)



NASDAQ OMX-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

216,50 SEK +2,36% (20.01.2020, 11:34)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (20.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Das schwedische Unternehmen könne mit einem neuen Auftrag aus China punkten. Die PowerCell Sweden-Aktie reagiere aber verhalten mit geringen Kursaufschlägen. Lasse die Kraft der Bullen allmählich nach?Die chinesische Tochtergesellschaft von PowerCell Sweden habe eine Order von einem Neukunden für den PowerCell S2 Brennstoffzellen-Stack erhalten. Der Auftragsgegenwert sei unerheblich, doch der Auftrag sei der erste, den die erst neulich gestartete Tochter erhalten habe. Im Februar werde PowerCell den S2 für Tests und die Validierung an den Kunden ausliefern.In den zurückliegenden 52 Wochen habe sich die PowerCell Sweden-Aktie vervielfachen können. Allen voran der Mega-Deal mit dem deutschen Zulieferer Bosch sorge für mächtig Fantasie. In der Bewertung sein jedoch aktuell zu viele Vorschusslorbeeren eingepreist. Neueinsteiger sollten definitiv eine scharfe Korrektur abwarten. Investierte Anleger sollten weitere Gewinne realisieren, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2020)Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie: