22,07 EUR +11,04% (12.11.2021)



SE0006425815



A14TK6



27W



PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (12.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Die PowerCell Sweden-Aktie könne am letzten Handelstag der Woche um gut sieben Prozent zulegen. Rückenwind würden die Q3-Zahlen verleihen, die die Schweden präsentiert hätten. Dem Vernehmen nach habe das Unternehmen beim Umsatz kräftig zulegen und den Verlust reduzieren können.So habe in den zurückliegenden drei Monaten der Umsatz um knackige 171 Prozent auf 45,1 Mio. Schwedische Kronen (4,51 Mio. Euro) zugelegt. PowerCell führe die Performance auf eine "steigende Nachfrage in allen Segmenten" zurück.Darüber hinaus habe der Brennstoffzellen-Spezialist den Fehlbetrag klar begrenzen können. Unter dem Strich habe PowerCell einen Nachsteuerverlust von 9,42 Mio. Kronen (0,94 Mio. Euro) eingefahren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link