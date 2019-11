Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

12,92 EUR -2,56% (06.11.2019, 09:08)



NASDAQ OMX-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

134,80 SEK -1,61% (06.11.2019, 09:01)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (06.11.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die PowerCell-Aktie stehe in dieser Handelswoche kräftig unter Druck. Neben dem zuvor überhitzten Chartbild sorge auch der Pareto-Securities-Analyst Erik Paulsson mit einer Abstufung für Verkaufsdruck. Dem könne derzeit sogar der durchweg positive Newsflow von Unternehmensseite nichts entgegensetzen.Paulsson stufe die PowerCell-Aktie nun mit "verkaufen" ein, das Kursziel sei bei 105 Schwedische Kronen belassen worden. Schon kurze Zeit davor habe er aufgrund der Bewertung seine Kaufempfehlung für die Aktie des schwedischen Brennstoffzellen-Herstellers gestrichen.An der Heimatbörse in Schweden hätten die Papiere nach der Abstufung 11,6 Prozent auf 137 Kronen eingebüßt. Damit notiere die PowerCell-Aktie aber immer noch deutlich über dem Kursziel von Paulsson. Von Unternehmensseite hätten die Schweden indes punkten können.Neueinsteiger sollten versuchen, mit Abstauberlimits günstig einen Fuß in die Tür zu stellen. Investierte Anleger sollten an der Restposition vorerst weiter festhalten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link