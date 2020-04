Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

18,82 EUR +1,73% (01.04.2020, 09:44)



NASDAQ OMX Nordic-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

208,40 SEK +2,66% (01.04.2020, 09:31)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (01.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Das sei eine Ansage: PowerCell habe einen Auftrag von einer führenden europäischen Werft zur Entwicklung und Lieferung eines Megawatt-Marine-Brennstoffzellensystems erhalten. In den kommenden drei Jahren solle das System entwickelt werden. Gerade im Marine-Bereich schlummere für die Schweden immenses Potenzial.Laut PowerCell belaufe sich der Gesamtwert (Entwicklung und Lieferung) auf 77 Millionen Schwedische Kronen (umgerechnet 6,9 Millionen Euro). Das System solle eine Gesamtleistung von etwa drei Megawatt haben. Zum Vergleich: Im gesamten Geschäftsjahr 2019 habe PowerCell 66,8 Millionen Kronen erlöst."Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) hat das Ziel ausgegeben, die Emissionen der Schifffahrtindustrie bis 2050 um 50 Prozent zu senken. Dies ist definitiv ein ambitioniertes Vorhaben - und ein Hauptgrund sowohl für unser Joint Venture in Norwegen als auch für unsere kürzlich vereinbarte Kooperation mit der Siemens AG im Marinebereich", so PowerCell-CEO Per Wassén bereits im letzten Jahr gegenüber dem "Aktionär". Das Umdenken müsse aufgrund der langen Lebensdauer der Schiffe viel eher stattfinden. PowerCell sei dafür sehr gut positioniert.Wer bereits investiert ist, bleibt bei dem hochinteressanten Brennstoffzellen-Player an Bord und setzt auf steigende Kurse, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Nächstes Etappenziel: Die psychologisch wichtige Marke von 20,00 Euro. (Analyse vom 01.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link