Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

9,28 EUR -1,59% (21.05.2019, 16:24)



Stockholm-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

100,40 SEK -0,59% (21.05.2019, 16:11)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (21.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PowerCell Sweden-Aktie (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Es sei eine Ankündigung mit Signalwirkung: Bosch forciere die Aktivitäten in Sachen Brennstoffzelle. Bei der Unternehmensgruppe handele es sich um keinen kleinen Fisch. 77,9 Mrd. Euro Umsatz und ein EBIT von 5,3 Mrd. Euro im Jahr 2018 - das könne sich sehen lassen. Umso wertvoller seien also die Deals, die kleine Brennstoffzellen-Spezialisten wie PowerCell mit der Bosch-Gruppe eingefädelt hätten.Demnach hätten PowerCell Sweden und die Robert Bosch GmbH einen Vertrag über die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb des Brennstoffzellenstapels PowerCell S3 für das Automobilsegment unterzeichnet. Bosch zahle an die Schweden 50 Mio. Euro allein für die Lizenz.Brennstoffzellen-Hot-Stocks seien nichts für schwache Nerven, die Bewertungen seien sportlich. Das Potenzial in diesem Bereich sei aber sektorübergreifend gigantisch. Bei PowerCell empfehle "Der Aktionär" mit Abstauberlimits bei 8 Euro zu arbeiten, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.05.2019)Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie: