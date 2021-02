Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

29,96 EUR -2,60% (26.02.2021, 11:33)



NASDAQ OMX Nordic-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

302,60 SEK -2,32% (26.02.2021, 11:19)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (26.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Das schwedische Untwernehmen habe am Donnerstag die Zahlen zum vierten Quartal respektive für das Geschäftsjahr 2020 vorgelegt. PowerCell Sweden habe ein starkes Umsatzwachstum verzeichnet, schreibe aber unter dem Strich rote Zahlen. Ein Jahr zuvor habe die Gesellschaft aufgrund des Deals mit Bosch noch Gewinne verbucht."Um in neue und priorisierte Segmente einzusteigen, hat PowerCell im Quartal weiterhin aggressiv in Vertrieb und Marketing investiert, was zu höheren Kosten und geringerer Rentabilität geführt hat", so PowerCell Swesen-CEO Richard Berkling im Rahmen der Zahlenvorlage. "Negative operative Währungseffekte wirkten sich im Quartal ebenfalls belastend auf die Profitabilität aus."Mit PowerCell Sweden wolle Bosch eine Serienfertigung hochziehen. Bis zum Start gehe aber noch etwas Zeit ins Land. "Als Zulieferer sind unsere Serienanläufe eng an die Planungen unserer Kunden geknüpft. Wir planen aktuell mit einem Serienstart in 2022/2023", so Jürgen Gerhardt, Produktbereichsleiter mobile Brennstoffzelle bei der Robert Bosch GmbH, vor einem Jahr gegenüber dem "Aktionär".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie: