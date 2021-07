Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (22.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des schwedischen Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Die Stimmung im Wasserstoff-Sektor habe sich im Wochenverlauf wieder aufgehellt. Viele Titel hätten sich von den Tiefständen am Montag erholen können. Die PowerCell Sweden-Aktie tue sich bisher allerdings schwer. Im allgemeinen Sell-Off am Montag sei der Kurs kurzzeitig unter die wichtige Unterstützung bei 185 Schwedische Kronen (SEK) gefallen. Vom Tiefpunkt bei 180 SEK habe sich die PowerCell Sweden-Aktie zurückgekämpft und im Wochenverlauf um bis zu acht Prozent zugelegt.Jetzt notiere der Titel nahe der wichtigen psychologischen 200-SEK-Marke und damit wieder in der wochenlangen Range. Der Bereich umfasse die Preisspanne von 185 bis 213 SEK. Wichtig bleibe, dass der Aktienkurs sich hier stabilisiere und die Range nicht nach unten verlasse. Falls doch, werde ein Verkaufssignal ausgelöst und zusätzlicher Abwärtsdruck entstehe.Das Sentiment habe sich im Wochenverlauf zunehmend verbessert. Die PowerCell Sweden-Aktie habe von diesem Umstand allerdings in Relation zu anderen Wasserstoff-Titeln unterproportional profitiert. Die Bullen müssten jetzt beweisen, dass ihre Kräfte ausreichen würden, um die Aktie weiter emporklettern zu lassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link