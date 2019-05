Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

8,96 EUR -2,08% (06.05.2019, 14:56)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (06.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PowerCell Sweden-Aktie (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.PowerCell Sweden habe heute die Zahlen für das Q1/2019 präsentiert. Das Wachstum habe spürbar an Dynamik verloren. Doch langfristig ändere das an den Aussichten der Schweden wenig. Denn der Brennstoffzellen-Technologie, die PowerCell anbiete, gehöre die Zukunft. Nicht umsonst setze auch Bosch auf das Know-how von PowerCell.Die Schweden hätten den Umsatz um 18 Prozent auf 9,2 Mio. Schwedische Kronen (etwa 860.000 Euro) erhöht, der operative Verlust (EBITDA) habe etwas eingedämmt werden können. Im Vorquartal habe PowerCell die Erlöse indes um satte 78 Prozent gesteigert.Doch die Zahlen seien nur Nebensache. Viel spannender werde es in den nächsten Jahren: Wie stark könne PowerCell von dem Deal mit Bosch profitieren? Diese geschlossene Kooperation solle einen positiven Effekt auf die Ergebnisse in Q2 haben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link