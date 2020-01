Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

185,60 SEK +8,53% (09.01.2020)



SE0006425815



A14TK6



27W



PCELL



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (09.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Beim Blick auf die PowerCell Sweden-Aktie werde einem schon Angst und Bange: Trotz der Mega-Rally und der Kursvervielfachung in den zurückliegenden 52 Wochen könne das Papier erneut kräftige Zugewinne verbuchen und neue Rekordstände erklimmen. Vor allem ein Name sei Auslöser dieser Neubewertung: Bosch. Der deutsche Autozuliefer und Elektrokonzern habe im zurückliegenden Jahr einen umfangreichen Lizenzdeal mit PowerCell unterzeichnet und sei einige Monate später sogar als Großaktionär beim Brennstoffzellen-Spezialisten eingestiegen.Bei aller Euphorie nach der Kursvervielfachung: Auch wenn die Aussichten mit Bosch an der Seite erstklassig seien, sei die Bewertung von PowerCell mittlerweile jenseits von von Gut und Böse. Einer Marktkapitalisierung von über 900 Mio. Euro stehe ein erwartetet Jahresumsatz von rund 12 Mio. Euro gegenüber. Das entspreche einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 75!Zukäufe sollten auf dem aktuellen Kursniveau unbedingt zurückgestellt werden. Wer noch keine Teilgewinne realisiert habe, sollte einen Großteil der Gewinne einstreichen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.01.2020)Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie: