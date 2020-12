Wien (www.aktiencheck.de) - Die US-Aktienmärkte konnten gestern leicht zulegen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die asiatischen Aktienmärkte würden heute Morgen von den aussichtsreichen Impfstoffnews profitieren und größtenteils höher notieren. Lediglich die chinesischen Festlandindices würden etwas hinterherhinken. Nach einem wenig bewegten gestrigen Handelstag w[rden auch die vorbörslichen Indikatoren in Europa auf einen positiven Start in den Tag hindeuten.Ein unerwarteter Anstieg der US-Lagerbestände belaste heute Morgen die Ölpreise. Ebenso tiefer notiere der Goldpreis. (09.12.2020/ac/a/m)