Wien (www.aktiencheck.de) - An der Wall Street ordneten sich die Anleger auch zu Beginn des neuen Quartals überwiegend auf der Käuferseite ein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Ölpreise seien mit den laut offiziellen Daten sinkenden Rohöllagerbeständen in den USA gestiegen, wobei bereits am Vortag das private American Petroleum Institute (API) einen Rückgang der US-Lagerbestände vermeldet habe. Gold als vermeintlich "sicherer Hafen" sei gestern nicht gefragt gewesen.Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden eine positive Eröffnung an den europäischen Börsen erwarten. (02.07.2020/ac/a/m)